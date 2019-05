Sechs Kinder feierten Erstkommunion

Impfingen.„Wir sind Gottes Melodie“: Unter diesem Motto feierten in der Kirche St. Nikolaus in Impfingen sechs Mädchen und Jungen ihre Erstkommunion. Der Gottesdienst wurde von den Kommunionkindern mitgestaltet, für die musikalische Begleitung sorgte die „Band ohne Namen“ unter der Leitung von Martina Wamser. Pfarrer Gerhard Hauk ging in seiner Predigt besonders auf das diesjährige Motto ein. Zwei der Kommunionkinder halfen ihm dabei, mit Unterstützung der Band die Misstöne und den Zusammenklang von Melodien deutlich werden zu lassen. Ein besonderer Dank ging am Ende des Gottesdienstes an alle Beteiligten und besonders an die beiden Gruppenbegleiterinnen Silke Hener und Katja Winkler für ihr tatkräftiges Engagement bei der Begleitung der Kinder. kig/Bild: Stefan Rothbauer

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.05.2019