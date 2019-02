Segen für die Pfarrgemeinde

Monika Gentner und Christina Kraft wurden für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Schönfelder Pfarrgemeinde geehrt

Schönfeld. 30 Jahre aktiv für die Sternsingeraktion und für die Ministranten. Monika Gentner und Christina Kraft sind schon so lange für die Kirche aktiv, dass Pfarrer Dr. Damian Samulski dieses Jubiläum nicht ohne eine Ehrung und Worte des Dankes vorüber gehen lassen wollte.

Den Rahmen für dieses Jubiläum bildete die Aufnahme neuer Ministranten. Die Schönfelder Pfarrgemeinde Sankt Vitus darf sich über fünf neuen Ministarten freuen. In einem feierlichen Gottesdienst wurden David Kraft, Penz Vinzent, Rinke Julian, Schmitt Marie und Spielmann Michel aufgenommen.

Ebenso wurden nach einem langjährigen Dienst zwei Ministranten Maximilian Nahm und Linus Walter verbeschiedet. Neben den verschiedenen Gottesdiensten, die die Ministranten mitgestalten, nehmen sie regelmäßig an der Sternsingeraktion teil. Der Pfarrer dankte den Ministranten für ihren Dienst und gleichzeitig sprach er eine große Anerkennung allen Eltern der Ministrantenaus. Pfarrer Samulski zitierte dabei die Dankesworte des Erzbischofs Burger an die Ministranten anlässlich der Ministrantenwallfahrt in Rom 2018, der zu den Ministranten sagte: „Habt dank für Euer Zeugnis des Glaubens und der Verbindung mit Jesus Christus und der Kirche.“

Den Gottesdienst nahm Pfarrer Samulski zum Anlass ganz besonders zwei Frauen Monika Gentner und Christina Kraft für ihr langjähriges Engagement zu würdigen. Beide Frauen durften in diesem Jahr ein Jubiläum feiern, seit 30 Jahren leiten sie ununterbrochen die Sternsingeraktion in Schönfeld, die sie auch ins Leben gerufen haben.

In diesen Zeitraum wurden auch die Kleider für die Sternsinger mithilfe von einigen Frauen selbst genäht. Jahr für Jahr sammelten sie gemeinsam mit vielen Generationen von Kindern und Jugendlichen Geldspenden für die bedürftigen Kinder in aller Welt. Die eigenen Kinder machen natürlich mit und auch die Ehemänner setzten sich für alle Aktionen ihrer Frauen ein.

Daneben kümmern sich Gentner und Kraft um die Ministrantenarbeit in der Gemeinde. Sie haben beide schon viele Freizeitangebote für die Ministranten mitorganisiert. In den zurückliegenden Jahren konnten die beiden die Kinder und Jugendlichen für die 72-Stunden-Aktion der Erzdiözese Freiburg begeistern und schufen gemeinsam mit Erwachsenen einen attraktiven Grillplatz beim Dorfgemeinschaftshaus.

Solche Christen, sagte Pfarrer Samulski, sind in unserer Zeit ein wahrer Segen nicht nur für die ganze Pfarrei, sondern für die ganze Gemeinde. Pfarrer Samulski überreichte den beiden Frauen die Urkunden von dem Dekan Gerhard Hauk. rege

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019