„Seid barmherzig und vergebt einander“

Hochhausen.Die Kolpingsfamilien Grünsfeld, Hochhausen, Königheim undTauberbischofsheim trafen sich in der St. Pankratiuskirche zu Hochhausen, um am Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes in Erinnerung an die Seligsprechung Adolph Kolpings im Oktober 1991 in Rom teilzunehmen.

Bezirkspräses Pfarrer Hermann Konrad, Werbach, und Präses Kooperator Pater Kasimir Fieden waren die Zelebranten der Heiligen Messe. Ziel der Institution ist es, jedem Land, in dem ein Kolpingwerk existiert, zu ermöglichen, einen Gottesdienst mit Gebeten und Liedern zu gestalten. In diesem Jahr wurde die Messe durch das mittelamerikanische Land Honduras organisiert. Kolping Honduras gründete sich im Jahr 2004. Der Hauptsitz befindet sich im Departemento El Paraiso. Das Kolpingwerk Honduras hat 1740 Mitglieder in 189 Gruppen bzw. Kolpingsfamilien.

Die Struktur wird gestärkt von Gesandten des Wortes Gottes (Laien), von denen sich jeder Einzelne in seiner Gemeinde engagiert und dabei Führungsaufgaben und die Rolle von Erziehern und Pastoren übernimmt. Sie arbeiten ehrenamtlich und feiern den Wortgottesdienst mit viel Freude, Enthusiasmus und Engagement.

„Unsere heutige Gedenkstunde verbindet uns mit Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern in Honduras. Viele wussten bisher kaum etwas über dieses Land“, sagte Bezirkspräses Hermann Konrad einleitend in seinen Predigtworten. Diese zeige auch das Bemühen der Kirchen und der Organisationen, völkerverbindend zu wirken. Die Kolpingsfamilie sei kein Verein wie jeder andere, der hier und dort besondere Interessen vertrete. Christus sei ihr Urheber und all jene, die er seither in den Dienst genommen hat. Das Schriftwort der Lesung gelte gerade auch für sie: „Seid gütig, seid barmherzig, vergebt einander, werdet Gott ähnlich!“ Keine Familie könne zusammenhalten, wenn diese Grundregeln nicht beachtet werden. „Einer von jenen, die sich daran gehalten haben, ist Adolph Kolping. Er wäre sonst nicht selig gesprochen worden.“, betonte Bezirkspräses Hermann Konrad. Der Gesellenvater stehe für Seriosität und moralischer Integrität, wie so viele andere, die man nicht zählen könne. Aus diesen Überlegungen ergeben sich zukunftsweisende Aufgaben, für Kolpingsfamilien in den Bezirken und auch in Honduras. In der Eucharistie werde das Band geknüpft und würden die Querverbindungen hergestellt.

Die vier Kolpingsfamilien und ihre Angehörigen trafen sich noch zum gemütlichen Beisammensein im „Engel“. Es wurde auf eine Vortragsveranstaltung im Rahmen der „Sozialen Woche“ hingewiesen. Am 20. November um 19.30 Uhr im Winfriedheim in Tauberbischofsheim referiert Rainer Autsch vom Diözesan-Kolpingwerk Würzburg zum Thema „Fairer Handel allgemein und speziell – Halten einer Partnerschaft in der Einen Welt“. gm

