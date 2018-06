Seit 65 Jahren verheiratet

Anzeige

Dittwar.Das besondere Jubiläum der eisernen Hochzeit feierten Lorenz und Maria Hammerich aus Dittwar. Ortsvorsteher Carsten Lotter besuchte das Paar und überbrachte die Glückwünsche der Stadt und eine Urkunde des Ministerpräsidenten.

Am 20. Mai 1953 heiratete das Paar kirchlich in Dittwar. Beide stammen ursprünglich von dort und haben auch ihr ganzes Leben in ihrem Heimatdorf verbracht.

Aus der Ehe gingen zwei Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel hervor, auch die Kinder leben heute noch in Dittwar.