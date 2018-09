Sicher und rücksichtsvoll mit dem Linienbus unterwegs

Main-Tauber-Kreis.Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 10. September. Viele Schüler werden dann erstmals eigenständig mit Bus und Bahn zur Schule und wieder nach Hause fahren.

Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) gibt einige Tipps, wie man sicher und rücksichtsvoll mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Rechtzeitig losgehen: Somit muss man nicht hetzen, kann auf andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr achten und verpasst den Bus nicht. Abstand zum Bus halten: Durch den vorbeifahrenden Autoverkehr und anfahrende Busse können Gefahrensituationen an einer Haltestelle entstehen. Deshalb nie an der Haltestelle spielen oder toben. Mit zwei großen Schritten Abstand zur Bordsteinkante an der Haltestelle warten. So kann der Busfahrer auch an einer Haltebucht, in der die Busfront über den Gehweg ausschwenkt, gefahrlos an die Haltestelle heranfahren und sie auch wieder verlassen, da das Busheck ebenfalls ausschwenkt. Sicher einsteigen: Wenn der Bus steht, Abstand zu den Türen halten und warten, bis sich die Bustüren geöffnet haben. Zuerst andere Fahrgäste aus dem Bus aussteigen lassen und anschließend selbst – mit der Schultasche in der Hand – ohne zu drängeln an der vorderen Tür einsteigen. So stolpert keiner, und es geht schneller. Beim Einsteigen bitte die gültige Fahrkarte bereithalten und bei dem Fahrpersonal vorzeigen. So gibt es keinen Stau, und alle können zügig einsteigen. Sicher mitfahren: Im Bus nach hinten durchgehen und nach Möglichkeit einen Sitzplatz suchen. So werden die Türen nicht blockiert, und es gibt keinen Stau im Gang. Wenn ein Sitzplatz eingenommen wird, den Ranzen auf den Schoß nehmen oder zwischen die Füße stellen. Wenn man steht, den Ranzen zwischen die Füße stellen und gut festhalten. So sitzt oder steht man sicher, wenn der Busfahrer oder die Busfahrerin einmal scharf bremsen muss. Zum Aussteigen soll der Halteknopf nach Passieren der letzten Haltestelle vor der eigentlichen Ausstiegshaltestelle gedrückt werden. Sicher aussteigen: Beim Aussteigen auf Radfahrer achten, welche auf einem parallel zur Haltestelle verlaufenden Radweg vorbeikommen können. Sicher über die Straße kommen: Und das ist die allerwichtigste Regel: Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen! Unbedingt warten, bis der Bus abgefahren ist. Die Straße darf man erst überqueren, wenn man eine gute Sicht hat. Wenn möglich, soll die Straße an einem Zebrastreifen oder einer Fußgängerampel überquert werden.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen VRN-App und unter www.vgmt.de. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und RufTaxi-Zentrale unter der Servicenummer 0621/1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter der Nummer 09343/62140 erreichbar.

Die Broschüre „So kommst Du sicher an! Tipps zum Busfahren“ gibt es für Interessenten im Internet unter https://www.vrn.de/service/downloads/mobilitaetstraining/dokumente/tipps_zum_busfahren.pdf.

Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) präsentieren sich gemeinsam von Freitag, 14., bis Dienstag, 18. September, auf der Gewerbeausstellung Agima im Rahmen der traditionellen Königshöfer Messe.

Hier können sich die Besucher über aktuelle Themen rund um den ÖPNV im Main-Tauber-Kreis, das Tarifangebot des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar und vieles mehr informieren. pm

