Sicherheit der Piloten an erster Stelle

Tauberbischofsheim.Sicherheit wird beim Aero Club Tauberbischofsheim groß geschrieben. Neben der Ausbildung von angehenden Piloten fand am vergangen Freitag auch die jährliche Sicherheitsveranstaltung für alle aktiven Piloten statt. Hierbei wird auf Neuerungen in Technik, Verfahren, Lufträumen und Rechtlichem eingegangen. Unter Anleitung der Fluglehrer Petra Jemiller, Martin Bauer und Horst Ostrowski werden wechselnde Themen sowie Sicherheitsempfehlungen und Strategien besprochen und erklärt.

Nun fand auch der erste Flugbetrieb der neuen Saison statt. Hierbei wurden mit allen Piloten zu erst Checkflüge mit dem erfahrenen Fluglehrer Horst Ostrowski auf dem Vereinsdoppelsitzer ASK 21 durchgeführt. Bei herrlichem Sonnenschein genossen die Piloten in der Luft bereits die erste Thermik und konnten so nur mit der Kraft der Natur mehrere Stunden fliegen. Diejenigen am Boden tauschten sich nach der unvermeidlichen Winterpause aus und suchten sich einen „Platz in der Sonne“.

Jahresnachprüfung

Am Morgen zuvor wurden die Segelflugzeuge in der jährlich stattfindenden Jahresnachprüfung auf Herz und Nieren von einem Luftfahrtprüfer begutachtet. Durch die gute Wartung und pflegliche Behandlung der Piloten gab es keinen Grund der Beanstandung. Natürlich ist ein Flugzeug wesentlich komplexer und aufwendiger als ein Automobil und so wundert es nicht, dass neben technischen Eigenschaften auch besonders die Dokumente der Flugzeuge geprüft werden.