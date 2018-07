Sieben Tagesmütter und zwei Tagesväter erhielten Zertifikat

Anzeige

Der Tageselternverein Main-Tauber-Kreis führt die Kurse in Kooperation mit dem Jugendamt nach dem Curriculum des DJI und den Empfehlungen des Landesverbands der Kindertagespflege durch. Inhaltlich wurden in den Kursen die elementaren Grundlagen der Kindertagespflege wie Betreuung, Förderung, Erziehung, rechtliche und finanzielle Informationen und Kooperation mit den Eltern bearbeitet.

Auch heikle Themen wie Schweigepflicht und Kindswohlgefährdung wurden ausführlich besprochen. Im letzten Kurs bei Kursleiterin Karin Kraft erstellten jede Tagesmutter und jeder Tagesvater eine eigene Konzeption und mussten für das Kolloquium ein eigenes Thema mit Bezug zur Kindertagespflege finden, ausarbeiten und den Prüferinnen präsentieren. Die Prüferinnen Neugebauer und Büttner-Roth vom Tageselternverein sowie Gnadt und Schattmann vom Jugendamt waren sehr angetan von der Vielfältigkeit und professionellen Ausarbeitung der Themen.

Die Kindertagespflege ist eine wichtige Säule in der Kinderbetreuung und insbesondere geeignet für Kinder von null bis drei Jahren. In letzter Zeit hat auch die Betreuung von Schulkindern vor und nach dem Unterricht an Bedeutung gewonnen. Tagespflege ist die Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern in und durch zwei Familien. Sie ist sehr familiär, flexibel und individuell und stellt eine gute Ergänzung zu Kindergarten und Schule dar.

Der Tageselternverein bietet Eltern und Tagespflegepersonen umfassende Informationen und Beratung in allen Fragen der Tagespflege an. Er vermittelt und begleitet Betreuungsverhältnisse im Auftrag des Jugendamts und qualifiziert regelmäßig neue Tagespflegekräfte. Für persönliche Beratung stehen Reinhilde Farrenkopf, Ursula Erbis-Grießl, Judit Menz und Sonja Büttner-Roth zur Verfügung.

