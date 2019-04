Siegfried Siehr zum Ehrenmitglied ernannt

Hochhausen.Der Vorstand und 32 Mitglieder und Gäste trafen sich zur Mitgliederversammlung im Sportheim in Hochhausen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernd Teller wurde der verstorbenen Mitglieder des Vereins gedacht.

Schriftführer Alois Dehn gab einen Rückblick über die Aktivitäten des Vereins im zurückliegenden Jahr. Hierbei erwähnte er besonders das Forellenfest, das Freizeitturnier der Fußballabteilung, den Familiensporttag und die Wanderung am 1. Mai. Alle Veranstaltungen waren gut besucht.

Schatzmeisterin Katja Fiedler erläuterte die finanzielle Lage des Vereins. Trotz aller Aktivitäten der Mitglieder bei den verschiedenen Veranstaltungen musste sie für das Jahr 2018 einen Verlust feststellen. Der resultiert hauptsächlich aus dem Unterhalt des Sportheims. Trotzdem sei die finanzielle Lage des Vereins zufriedenstellend.

Der Bericht des Jugendleiters Bernd Teller gab die Situation bei den Jugendlichen wieder. Zur Zeit sind im Verein 36 Jugendliche aktiv. Davon 21 bei der Abteilung Bogenschützen und 15 bei der Fußballabteilung. Die jugendlichen Fußballer spielen alle in verschiedenen Mannschaften in der Spielgemeinschaft mit der TSG Impfingen. Als Trainer arbeiten bei der Spielgemeinschaft Lars Fiedler und Martin Michel mit.

Nun folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen für die Bogenschützen Markus Bechtold, Damengymnastik Katja Fiedler, Nordic Walking Jana Nentwig, Fußball (Spielgemeinschaft mit TSV Tauberbischofsheim II) Thomas Göhring, Abteilung Dart Alexander Harder.

Bernd Teller trug den Bericht des Vorstands vor. Er ging nochmals auf das vergangene Vereinsjahr ein und gab einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2019. Er begrüßte mit Freude eine neue Facette mit der Abteilung Dart im Verein.

Siegfried Siehr trugt den Bericht der Kassenprüfer vor und bescheinigte der Kassiererin Katja Fiedler eine einwandfreie Kassenführung. Die Kasse sei von ihm und Markus Bechtold geprüft worden. Anschließend beantragte Siegfried Siehr die Entlastung des Vorstands. Diese wurde von den Mitgliedern einstimmig erteilt.

Und nun zum Punkt Ehrungen: Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Bronze Andrea Piekarek, Mechthild Bausback, Christine Kaufmann und Michael Kaufmann. Für 40 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber Burkhard Dölzer, für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold Robert Krank und Norbert Kuhn.

Nach Überreichung der Ehrennadel und Urkunden an die Geehrten wurde vom Vorstand der Mitgliederversammlung vorgeschlagen Siegfried Siehr für seine langjährige aktive Mitarbeit in verschiedenen Funktionen zum Ehrenmitglied zu ernennen. Der Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Für den Ortschaftsrat sprach Ortsvorsteher Wendelin Bunschuh die Grußworte. Er betonte die Wichtigkeit der Vereine für das Gemeinwesen und bedankte sich im Namen der Stadt Tauberbischofsheim und des Ortschaftsrats für die geleistete Arbeit. svh

