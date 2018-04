Signale aus Stuttgart stimmen positiv

Anzeige

Der Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber beschloss den Wirtschaftsplan 2018 mit einem Volumen von 16,8 Millionen Euro. Davon entfallen 15,7 Millionen Euro auf Investitionen.

Tauberbischofsheim. Es herrschte Einigkeit in der Sitzung im Tauberbischofsheimer Klosterhof. Alle Verbandsmitglieder wollen die Maßnahmen so schnell wie möglich durchziehen, um ihren Bürgern baldmöglichst bestmögliches Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. „Wir wollen, das Gesamtprojekt bis 2021 mit der Enthärtung des Trinkwassers abschließen, so dass die Bürger dann zu 100 Prozent von unseren Investitionen profitieren“, meinte Verbandsvorsitzender Wolfgang Vockel gegenüber unserer Zeitung. Der Tauberbischofsheimer Bürgermeister nutzte die Vorstellung des Wirtschaftsplans, um einen umfassenden Sachstandsbericht über die derzeit laufenden Maßnahmen sowie die geplanten Arbeiten im nächsten Jahr zu geben. „Momentan arbeiten wir parallel in vier Bauabschnitten des Verbands und bereiten zudem die nächsten Projekte für 2019 und 2020 vor.“

Viele Maßnahmen laufen

Auf Hochtouren läuft der Ausbau des zentralen Wasserwerks in Dittigheim. „Hier wollen wir in vier bis sechs Wochen einen Probebetrieb fahren und Mitte des Jahres die Anlage in den Echtbetrieb nehmen, allerdings nur mit einer Teilleistung“, beschreibt der Verbandsvorsitzende den Fahrplan. Parallel dazu werde der Leitungsbau planmäßig vorangetrieben. „Für den Echtbetrieb brauchen wir natürlich auch eine entsprechend große Wassermenge. Deshalb wird neben den Dittigheimer Brunnen auch der Anschluss der Grünbachgruppe ans Wasserwerk Taubertal sobald wie möglich erfolgen“, führt Vockel weiter aus.Wichtig hierfür sei die Verlegung der Wasserleitungen zu den Dittwarer Quellen und dem Hochbehälter Lauda-Nord.