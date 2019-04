„Singen im Mai“ im Klösterle-Garten

Tauberbischofsheim.Auch im Jubiläumsjahr veranstalten der Männergesangverein Liederkranz 1844 und der Jugendchor Mini-Maxis aus Tauberbischofsheim sein traditionelles „Singen im Mai“. Wie schon in den Vorjahren sollen Jung und Alt mit einem Strauß fröhlicher Lieder erfreut werden. Im romantischen Klösterle-Garten in der Martingasse inmitten der Altstadt, besteht die Möglichkeit, bei gemütlichem Beisammensein den Liedern zuzuhören, mitzusingen und zu entspannen. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Männergesangverein begeht in diesem Jahr sein 175-Jahr- und die Mini-Maxis ihr 25-Jahr-Jubiläum, das am 19. Oktober mit einem Festakt im Rathaus und einem Liederabend in der Stadthalle gefeiert wird. Für diese Jubiläen wurde eine Festschrift erstellt, die nun erhältlich ist.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019