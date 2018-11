Singen mit Sauter

Tauberbischofsheim.Hans-Martin Sauter, Kirchenmusikdirektor und Referent für Popularmusik aus Stuttgart, hält am Mittwoch, 14. November, um 19.30 Uhr im Kirchsaal im Kirchweg eine offene Gastprobe beim Tauberbischofsheimer Gospelchor „Sunray“.

Gefragter Kenner

KMD Hans-Martin Sauter ist Referent für Popularmusik bei musikplus, einer Abteilung des Evangelischen Jugendwerks (EJW) in Württemberg mit Schwerpunkt Chorarbeit, in der Region bekannt als Dirigent der Chortage in Ludwigsburg und Ulm und Mitherausgeber der „Chormappen“. Er leitet den Laki-PopChor (Landeskirchlicher Pop-Chor im EJW) und hat schon bei zahlreichen Projekten bewiesen, dass er zu den gefragtesten Gospelchorleitern Deutschlands zählt.

Als christlicher Popularmusiker und Chorleiter, Komponist, Arrangeur, Live- und Studiomusiker hat Hans-Martin Sauter die Chor-Szene in Deutschland nachhaltig geprägt, ihm wurde 2013 der Titel Kirchenmusikdirektor verliehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber auf der Webseite mysunray.bplaced.net befindet sich für die bessere Planung der Link zu einer Doodle-Liste, auf der man sich ganz einfach eintragen kann, Vorname genügt.

