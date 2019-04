So manches in neuem Licht gesehen

Tauberbischofsheim.Die Aktion „Tauberbischofsheim liest die Bibel“ ist mit den Treffen in der vergangenen Woche zu Ende entgegen. In ökumenischer Verbundenheit haben die evangelischen, aramäischen und katholischen Kirchengemeinden nach 2015 diese Aktion in der Fastenzeit erneut ins Leben gerufen. Rechtzeitig konnten Moderatoren gefunden und vorbereitet werden, die die Verantwortung für die einzelnen Bibelkreise übernommen haben.

Neu war bei der Aktion, dass man auch über die Homepage der Kirchengemeinde die in den Bibelgruppen besprochenen Textstellen mitverfolgen und kommentieren konnte. „In unserer kleinen Gruppe haben wir uns vertrauensvoll, sehr angeregt und nachdenklich über die verschiedenen Bibelstellen ausgetauscht. So manches habe ich durch den Austausch mit anderen in neuem Licht gesehen.“ So brachte eine Teilnehmerin ihre Dankbarkeit über die Bibelgespräche zum Ausdruck.

Auch Pfarrer Gerhard Hauk berichtete von zahlreichen positiven Rückmeldungen, dass es gut tat, sich mit anderen zu Fragen des Glaubens auszutauschen. Diese Erfahrung durften die mehr als 60 Teilnehmer in den Bibelkreisen machen, indem sie sich darüber austauschten, welche Bedeutung einzelne Bibelstellen für ihr persönliches Leben haben.

In der aramäischen Gemeinde waren es vor allem auch Jüngere, die sich auf diese Praxis des Bibellesens einließen. „Auch wenn die Aktion grundsätzlich auf die Fastenzeit begrenzt war, sollte nichts daran hindern, sich weiterhin in persönlicher Lektüre der Bibel zu widmen oder auch als Bibelkreis zusammenzukommen“, so Pfarrer Gerhard Hauk an die Teilnehmer der Bibelkreise. Wer sich weiterhin in diesem Sinne zusammenfinden will, kann sich gerne bei einem der Verantwortlichen oder in den Pfarrbüros melden.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst am Ostermontag in der Bonifatiuskirche (10.30 Uhr) wird diese Aktion beendet. In diesem Gottesdienst sollen die zurückliegenden Treffen nochmals nachklingen.

Nach dem Gottesdienst sind alle Teilnehmer des Bibel-Teilens (mit Angehörigen) zu einer „Teilete“, einem einfachen Mittagessen, bei dem jeder etwas beisteuern kann, ins Gemeindehaus St. Bonifatius willkommen. bk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019