Anzeige

Tauberbischofsheim.Es gibt sicher Gründe, dass man sich im Wald mal ausruhen muss. Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wurde im Gewann Moosichwald in Tauberbischofsheim, in der Nähe einer Waldhütte ein Sofa aufgefunden (Foto), welches dort unerlaubt abgelagert wurde. Zeugen, die das Sofa kennen oder Beobachtungen gemacht haben, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 0 93 41 / 810, melden. Bild: Polizei