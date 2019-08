Sommerfest am 24. August

Dittigheim.Der Verein Anyievo-Ekpui/Togo veranstaltet am Samstag, 24. August, sein Sommerfest in der Ruhbankstraße. Beginn um 14.30 Uhr. Für Bewirtung ist gesorgt.

Afrikanische Trommler versetzen die Gäste in das afrikanische Land Togo. Eine reichhaltige Tombola wird aufgebaut.

Mit dem Reingewinn werden verschiedenen Objekte in dem Dorf Ekpui gefördert, zum Beispiel in der neu erbauten Küche wird täglich für die 40 Kindergartenkinder warmes Essen zubereitet. Neben der Küche wird ein Nähraum gebaut, in dem die sechs gespendeten Nähmaschinen ihren Platz finden.

Für die Zuschneidetische wird das Holz gekauft. In Eigenleistung werden die Tische gezimmert. Die Schüler erhalten Unterricht im Nähen. Ein weiteres Projekt auf dem Weg „Hilfe zur Selbsthilfe“.

