Anzeige

Tauberbischofsheim.Sommer, Sonne, Schmöker: Ab Samstag, 14. Juli, trägt die Städtische Mediothek wieder ihren Teil dazu bei, dass die Sommerferien für Kinder spannend werden. Für alle Schüler der Klassen 4, 5 und 6 gibt es den Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“. Am Samstag, 14. Juli, präsentiert die Städtische Mediothek von 10.30 bis 12 Uhr das Angebot im Rahmen der Platzkonzerte auf dem Marktplatz. Interessierte Kinder können sich vor Ort anmelden und auch schon Bücher entleihen. Das Einverständnis der Eltern muss allerdings gegeben sein. Ermöglicht durch eine Spende der EnBW wurden speziell für diese Aktion 100 neue Bücher gekauft. Fantasy, Liebe, Action oder Thriller, dicke Schinken und dünne Büchlein – für jeden Lesegeschmack ist sicherlich etwas dabei. Wer vom 14. Juli bis 15. September mindestens drei Bücher liest und die entsprechenden Fragen bei der Rückgabe beantworten kann, bekommt am Abschlussfest nicht nur eine kleine Überraschung, sondern auch eine Urkunde, die in der Schule vorgelegt werden kann.