Sonderbeilage präsentiert die Kreisstadt in allen Facetten

Tauberbischofsheim.Unter dem Titel „Tauberbischofsheim – Leben. Arbeiten. Wohlfühlen.“ ist der Samstagsausgabe der Fränkischen Nachrichten in dieser Woche ein 40-seitiges Sonderheft beigelegt. Auf Initiative der FN wird darin die Kreisstadt in all ihren Facetten vorgestellt. Alle wesentlichen Informationen über Tauberbischofsheim und seine Stadtteile wurden in der Sonderbeilage kompakt und anschaulich zusammengefasst. Informiert wird darin nicht nur über das städtische Angebot in Gastronomie, Einzelhandel, Bildung und Dienstleistungen, sondern auch über die Unternehmenswelt sowie Industrie-, Gewerbe- und Wohnflächen im Stadtgebiet.

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Sonderbeilage der FN ist eine gute Sache und eine tolle und fundierte Werbung für unsere schöne Stadt. Wir haben hier viel zu bieten und dieses Heft zeigt das sehr eindrucksvoll“, so Bürgermeister Wolfgang Vockel, der am Donnerstag als einer der Ersten ein druckfrisches Exemplar der Beilage in Händen hielt. Vockel lobte ausdrücklich die gute Gestaltung sowie die konstruktive und intensive Zusammenarbeit der Verantwortlichen von FN und Stadtverwaltung.

FN-Anzeigenleiter Peter Hellerbrand freute sich ebenfalls über das gelungene Projekt. Auch er würdigte die herausragende Arbeit der Beteiligten, die sich mächtig ins Zeug gelegt hätten. „Es steckt sehr viel Arbeit, aber auch jede Menge Herzblut in dieser Beilage. Zudem ist es die bislang umfangreichste Sonderveröffentlichung dieser Art in den FN. Auf den 40 Seiten erhalten die Leser einen umfassenden Überblick“, sagte Hellerbrand. Auch er dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit, namentlich FN-Mediaberaterin Nicole Häfner und Christian Bach, bei den FN zuständig für den redaktionellen Teil, sowie Susanna Blum, Pressesprecherin der Stadt Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019