„Sorgen sind aktuell unbegründet“

Tauberbischofsheim.Mit Blick auf die FN-Berichterstattung über die Gemeinderatssitzung der Stadt Lauda-Königshofen am Dienstag, sprach Stadtrat Kurt Baumann in der Sitzung des Tauberbischofsheimer Gremiums das Thema Aufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau an. Die beiden nun ins Feld geführten Alternativstandorte links und rechts der B 290 zwischen Gerlachsheim und Distelhausen lägen offensichtlich sehr nah an der Gemarkungsgrenze von Tauberbischofsheim.

Bürgermeister Wolfgang Vockel betonte, dass die exakte Lage der beiden ins Auge gefassten Standorte zwar noch nicht feststehe, die Wohnbebauung des Stadtteils Distelhausen allerdings nur 200 Meter von der Gemarkungsgrenze entfernt liege. Eventuelle Sorgen von Bürgern aus Distelhausen seien jedoch, so Vockel, „zum jetzigen Zeitpunkt unbegründet“.

An dieser Stelle sei es aus verschiedenen Gründen nahezu ausgeschlossen, dass ein solches Projekt tatsächlich realisiert werden könne. „Aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht genehmigungsfähig“, so der Bürgermeister. Bei dem genannten Bereich handele es sich nicht nur um ein Wasserschutz- und Landschaftsschutzgebiet, sondern auch um den Lebensraum des Feldhamsters. Darüber hinaus liege das Gebiet mitten im Planungskorridor der „SüdLink“-Trasse und sei obendrein als Erholungszone eingestuft. „Wenn Sie das alles addieren, kommt einiges zusammen“, so Vockel.

Um eine derartige Anlage an diesen Standorten entlang der B 290 zu realisieren, wäre laut Bürgermeister Vockel sowohl eine Änderung des Flächennutzungsplans als auch die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans sowie ein Genehmigungsverfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz notwendig. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019