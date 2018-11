Sorgen und Nöte teilen

Tauberbischofsheim.Die Dahl-Wanderung zum Silberbrünnle in Tauberbischofsheim ist ein fester Bestandteil im jährlichen Wanderplan des Spessartvereins.

So machten sich bei trockenem Herbstwetter über 50 Spechte vom Bahnübergang aus auf den Weg. Die Wanderstrecke führte über den Panoramaweg, vorbei an der Geigerlinde zum blumengeschmückten Dahl-Gedenkstein am Silberbrünnle. Bereits bei der Ankunft wurden sie von Trompeter Andreas Schreck musikalisch begrüßt.

Gedenkrede

In seiner eindrucksvollen Gedenkrede trug Ehrenmitglied Hermann Roith einige Gedanken zum Motto „Ein Stück gemeinsam des Weges gehen“ vor. Nicht schweig-sam, sondern in munterer Unterhaltung, Erfahrungen austauschen und sich so besser kennen lernen und damit auch am Leben der anderen teilhaben. Die Spechte hätten bei ihren Wanderungen immer wieder erfahren, dass aus dem anfänglichen Nebeneinandergehen Begleitung wird. Begleitung heißt auch, Sorgen und Nöte der Mitmenschen mit zu tragen, an deren Freuden teilzunehmen und auch für sie da zu sein. Dann erinnerte er noch an die Endlichkeit des Lebens und dass diese Endlichkeit eine große Gnade ist. Alle Wanderer wissen, dass ein Weg nicht immer bequem und gerade verläuft, sondern oftmals steil, steinig und beschwerlich ist. Deshalb ist es gut, wenn man nicht allein, sondern in der Gemeinschaft wandert und dadurch auch Hilfe erfahren kann. Die wichtigste Aufgabe einer Gemeinschaft ist es, ein Netz zu bilden.

Zu den Klängen des Lieds vom „Guten Kameraden“ verlas die Vorsitzende Luise Rudorfer die verstorbenen Vereinsmitglieder des letzten Jahres. Mit dem „Vaterunser“ und einem gemeinsamen Lied wurde die Gedenkfeier beendet.

Anschließend wanderte man durch den Tannenwald weiter zur Vereinshütte am Sprait, die an diesem Nachmittag bewirtschaftet war. fl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018