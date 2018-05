Anzeige

tauberBischofsheim.Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken setzt die Workshop-Reihe „Voll vernetzt – soziale Medien beruflich nutzen“ am 4. Juni von 9 bis 11.30 Uhr in Tauberbischofsheim in den Räume des Landratsamts Main-Tauber-Kreis fort.

Hilfe bei der Stellensuche

Soziale Netzwerke bieten Spaß und Austausch mit Freunden. Doch sie helfen auch bei der Stellensuche. Wer kennt die eher beruflichen Plattformen XING und LinkedIN? Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, sich in „diesem Internet“ beruflich zu positionieren. Nach dem Workshop werden sich die Teilnehmerinnen zurechtfinden im Dschungel von Jobportalen, Finden und Gefunden werden, Vernetzung, Positionierung, Selbstdarstellung, Portfolios, digitalen Lebensläufen und Online-Bewerbungen.

Wissen, worauf man achten muss und wo Fallen lauern. Erfahren, was man selbst beitragen kann, um den passenden Job zu finden. Die Teilnehmerinnen lernen darüber hinaus, die passenden Plattformen für eine berufliche Nutzung kompetent einzusetzen und sich selbst einmal durch die Augen der Personalentscheider zu sehen.