Spannendes Abenteuer im düsteren Lügenwald

Impfingen.Auch in diesem Jahr öffnet sich wieder der Theatervorhang in der Turnhalle in Impfingen. Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. März, zeigt der Verein „Theater für Kinder – Förderverein für Kindergarten und Grundschule“ das Stück „Das verschwundene Zauberlicht“.

Zum Inhalt: Im wunderschönen Nickelland erleben die Nickelkinder ihren letzten Schultag und freuen sich auf die ersehnten Ferien. Unterdessen erhält Professor Rabe einen Brief vom allgemein gefürchteten Tubösius Schnorrz. Dieser hält das Zauberlicht gefangen und verlangt eine Auslöse. Ohne Erlaubnis machen sich die Nickelkinder auf in den düsteren Lügenwald, in dem es allerlei seltsame Gestalten gibt. Wer ihnen hier alles begegnet und ob die Nickelkinder das Zauberlicht zurück erobern, erfahren alle großen und kleinen Zuschauer ab drei Jahren bei diesem Abenteuer, das der Theaterverein für Kinder in diesem Jahr auf die Bühne bringt. Vorhang auf heißt es jeweils um 13.30 und 16.30 Uhr in der Turnhalle Impfingen.