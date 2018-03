Spannendes Abenteuer im Lügenwald

Anzeige

Das Kindertheaterstück „Das verschwundene Zauberlicht“ wird am Wochenende, 17. und 18. März, in der Turnhalle aufgeführt

Impfingen. In Impfingen schnuppert man wieder Theaterluft: Für das Kindertheaterstück „Das verschwundene Zauberlicht“, das am Wochenende, 17. und 18. März, in der Turnhalle aufgeführt wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Seit in dieser Woche die Bühne aufgebaut wurde, sind viele fleißige Helfer damit beschäftigt, die farbenprächtige Kulisse zu gestalten.

Der Förderverein für Kindergarten und Grundschule kann seine Zuschauer in diesem Jahr in den geheimnisvollen Lügenwald entführen, in den die Nickelkinder aufbrechen, um das verschwundene Zauberlicht zu finden.