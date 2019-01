Spannung mit „Baywatch“

Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab dem heutigen Donnerstag jeden Tag, außer Freitag, die Filme „Der Junge muss mal an die Frische Luft“ um 17.30 Uhr (FSK ab sechs Jahren) und „Baywatch“ um 19.30 Uhr. Zum Inhalt: Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) hat als charismatischer Anführer eines Teams von Rettungsschwimmern alle Hände voll zu tun. Vor allem ein Neuzugang bereitet ihm Sorgen: Matt Brody (Zac Efron) war einst olympischer Schwimmer, doch wurde nach einem Aufsehen erregenden Zwischenfall verbannt. Nun muss ihn Mitch als PR-Maßnahme in sein Team aufnehmen. Summer (Alexandra Daddario) hat dagegen ein Auge auf den Neuankömmling geworfen. Allgemein stehen Liebe und Beziehung dem Team immer im Weg. All das muss aber bald beiseite gewischt werden, denn als Mitch und Matt eine kriminellen Verschwörung auf die Spur kommen, die ihren Strand bedroht, müssen sie alle zusammen arbeiten.

