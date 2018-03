Spannung mit „Downsizing“

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab dem heutigen Donnerstag den Film: „Downsizing“, täglich ab 19.30 Uhr, außer Montag. In naher Zukunft: Der exzessive Verbrauch durch Menschen steigt unaufhörlich, die Ressourcen des Planeten sind beinahe erschöpft. Und doch geht kein Beben durch die Gesellschaft. Aber einige Erdbewohner wollen etwas ändern und lassen sich auf ein Achtel ihrer Größe schrumpfen, um in einer Miniatur-Gemeinschaft zu leben. Da es um ihn nicht besonders gut bestellt ist, will sich ein Mann aus Omaha (Matt Damon) zusammen mit seiner Ehefrau (Kristen Wiig) dieser Lebensweise anschließen. In letzter Minute macht sie allerdings einen Rückzieher.