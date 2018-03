Spaß mit „Vier sind dann mal weg“

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Theater „Kreuz & Quer“ (Rainer Besel und Esther Krause-Paulus) aus Duisburg kommt am Freitag, 6. April, in den Engelsaal in Tauberbischofsheim. Mit dem Stück „Vier sind dann mal weg“ bietet es um 16 Uhr für die kleinen Besucher ab fünf Jahren jede Menge Unterhaltung mit einem Clownstheater, einem Drahtesel, einem Wackeldackel, einer Geige, einem Wasserhahn und einem Gogo Mobil Fluchtauto.

Das Theater „Kreuz & Quer“ führte schon im letzten Jahr mit großem Erfolg „Schneewitte und der letzte Fruchtzwerg“ in der Mediothek auf.