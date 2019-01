„Spechte“ genossen Winterlandschaft

Tauberbischofsheim.Zur zweiten Wanderung des Jahres mit den Wanderführern Wolfgang Burger und Hubert Englert trafen sich knapp 50 wanderlustige Spechte auf dem Wörtplatz zur Abfahrt nach Gottersdorf. Bestes Winterwetter war geboten, zwar knackig kalt, aber die Wintersonne strahlte.

Für die Wanderfreunde aus der Kreisstadt war eine rund elf Kilometer lange Winterwanderung nach Gerolzahn vorgesehen. Gleich nach dem Start am Ortseingang von Gottersdorf zog die Gruppe vorbei an einem fast zugefrorenen Teich auf dem, wie manche Spötter behaupteten, sich auch die Enten nicht ins Wasser trauten, um dann kräftig bergauf loszuwandern. Der steile Anstieg war am Ortsende gleich überwunden und in einem stetigen bergan führte die Strecke auf dem „Marienweg“ durch den herrlichen Winterwald. Unterwegs wurde noch der sogenannte Schellesee besucht oder besser gesucht, zur Zeit ein unscheinbarer Tümpel.

Über das nebenan stehende Bildstöckchen wusste Hubert Englert bereits auf der Hinfahrt zu berichten. Weiter führte der Wanderweg zunächst lang abwärts, um dann von Schneeberg aus wieder entlang der Bahnlinie Walldürn – Miltenberg das Ziel Gerolzahn zu erreichen. Nach mehr als drei Stunden Wanderzeit wurden 340 Höhenmeter aufwärts und natürlich auch wieder abwärts zurückgelegt. pit

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019