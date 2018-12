Spende von 755 Euro erhalten

Tauberbischofsheim.Vorzeitige Bescherung in der Kindertagesstätte St. Martin in Tauberbischofsheim: Die Filialleiterin des dm-Drogeriemarktes Tauberbischofsheim, Irina Merk, war vor kurzem in der Kita St. Martin, um symbolisch einen Scheck zu überreichen.

Am „Black- Friday“ wurden in allen dm-Märkten die Tageseinnahmen zusammengerechnet und davon gingen fünf Prozent an soziale Einrichtungen am jeweiligen Standort.

So bekam auch die Kita St. Martin den Betrag von 755 Euro. Von der Spende wird Material für die Turnhalle angeschafft werden. Erzieherinnen und Kinder dankten Irina Merk für die Spende.

