Spielerisch Deutschland entdeckt

Impfingen.„Entdecke Deutschland“ hieß das Motto der Projekttage an der Grundschule Impfingen. Den Schülern standen an zwei Tagen wieder viele Möglichkeiten offen, um pro Tag zwei Projekte zu wählen. Engagierte Mütter und Väter sowie die Lehrerinnen boten kreative Projektstationen an, bei denen die Schüler sich klassenübergreifend mit dem Motto beschäftigen konnten.

Bei der Station „Tolle Türme“ galt es zunächst, Leuchttürme, die steckbriefartig beschrieben waren, an der Küstenlinie der Deutschlandkarte zu finden. Anschließend ließ jede Gruppe ihren Lieblingsleuchtturm entstehen. Dass es von einem Turm aus eine gute Aussicht gibt, wurde überprüft, indem die Kinder den Impfinger Kirchturm besteigen durften.

An einer zweiten Station konnten die Schüler ein wenig in die Anfänge der Firma Steiff eintauchen. Es wurden Stofftiere genäht (Eulen und Mäuse) und dabei alle Produktionsschritte vom Schnittmuster übertragen auf Stoff bis zum Nähen des Stofftieres und Füllen mit Watte ausprobiert.