Spitzenposition bei Bearbeitungsdauer

Main-Tauber-Kreis.Eine äußerst erfreuliche und erfolgreiche Zwischenbilanz über die Grundbuchreform nach sechs Jahren konnten Dr. Alexander Jörg, Direktor des Amtsgerichts Tauberbischofsheim, und Sonja Kern vom Grundbuchamt in Tauberbischofsheim bei einer Gesprächsrunde auf Initiative von MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart, unter anderem mit MdL Guido Wolf, Landesminister für Justiz, Europa und Tourismus, sowie Landrat Reinhard Frank und Bürgermeister Wolfgang Vockel in einem Sachstandbericht vermelden.

Im Rahmen einer Neuorganisation des baden-württembergischen Grundbuchwesens waren ab 2012 die Grundbuchführung von den kommunalen und staatlichen Grundbuchämtern auf die Grundbuchabteilungen bei 13 ausgewählten Amtsgerichten des Landes übertragen worden. Dem Amtsgericht Tauberbischofsheim als einer dieser 13 Standorte für ein zentrales Grundbuchamt sind seit der Reform sämtliche Kommunen im Landgerichtsbezirk Mosbach und im Amtsgerichtsbezirk Sinsheim zugeordnet.

„Auch wenn die Reform und Umstellung eine sehr große Aufgabe und mit viel Arbeit verbunden war, läuft das Grundbuchamt Tauberbischofsheim vollkommen problemfrei und reibungslos“, berichtete der Amtsgerichtsdirektor zufrieden. Mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 7,1 Tagen bei etwa 27 Tagen im Landesdurchschnitt nehme das Grundbuchamt Tauberbischofsheim mit seinen aktuell 29 Beschäftigten eine Spitzenposition in Baden-Württemberg ein.

Die Reform und Zentralisierung sowie die digitalisierte Aktenführung in Vernetzung mit anderen Stellen nebst die daraus resultierende Bearbeitungskürze bezeichnete Dr. Jörg resümierend „als Erfolgsmodell“. „Wir sind durchaus in der Lage, noch besser zu werden und wollen strukturbedingt Prozesse noch effektiver handhaben“, kündigte er an.

Zugleich bekundeten alle Beteiligten der Gesprächsrunde als Bekenntnis zur Dezentralität in der Fläche und zum Ländlichen Raum sowie für die hiesige Region, dass Tauberbischofsheim im Rahmen der Reform zu einem der landesweit 13 Grundbuchamtszentren ernannt und erkoren worden sei.

„Das Grundbuchamt ist Teil der zentralörtlichen Funktion und Rolle unserer Stadt, daher haben wir darum hart gekämpft, es behalten zu können sowie nach der Reform und Umstrukturierung schließlich in neuer Form zu bekommen“, hob Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel abschließend hervor.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019