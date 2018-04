Anzeige

Tauberbischofsheim.Eine sehr schwere Aufgabe steht der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim in der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald am Sonntag bevor. Der Tabellenzweite verfügt nicht nur über den besten Sturm der Liga, sondern hat der SpG im Hinspiel beim 0:0 in Dittwar schon alles abverlangt.

Der Nichtantritt der SG Untergimpern in der Vorwoche trug aus Sicht der SpG nicht zu einem stabilen Rhythmus bei, so dass Trainer Joachim Göller sein Team taktisch gut vorbereiten und einstellen muss. Sollte es den Abwehrspielerinnen Selina Haas und Jana Schäffner gelingen, den Top-Sturm der Liga mit Junghans und Schönberger in Schach zu halten, ist sogar ein Sieg der Gästeelf möglich.

Denn besonders durch gut getretene Freistöße und Eckbälle konnte der SpG in den letzten Spielen gefährlich vor des Gegners Tor auftreten und Tore erzielen.