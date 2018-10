Sport hält die Partnerschaft seit 50 Jahren jung

Aus Fremden wurden Freunde: Die TSV-Judoabteilung und der Judo-Club Vitryat aus der Partnerstadt Vitry-le-François pflegen seit 50 Jahren eine innige Partnerschaft. Ein Grund zum Feiern.

Tauberbischofsheim/Vitry-le–François. „Wir haben von Anfang an darauf wert gelegt, dass die jeweiligen Gäste nicht im Hotel übernachten, sondern bei den Familien in deren Häusern oder Wohnungen“, nennt Joachim Fels, Vorsitzender der TSV-Judoabteilung, den seiner Meinung nach entscheidenden Faktor für die innige Freundschaft zwischen den beiden Vereinen aus Frankreich und Deutschland. „So konnten beide Seiten Land und Leute richtig kennenlernen.“ Manche Familien hätten sich so gut verstanden, dass sie sogar schon gemeinsam Urlaub gemacht haben. Und natürlich hält der Sport die Partnerschaft jung – auch nach 50 Jahren.

So stand für beide Partner fest, dass der runde Geburtstag gemeinsam gefeiert wird. Was bietet sich da besser an als die Martini-Messe? Und so war eine 18-köpfige Delegation – Jugendliche und Erwachsene – aus der Partnerstadt angereist, um das Jubiläum in der Kreisstadt gebührend zu begehen.

Besondere Trainingseinheit

Zu einem Jubiläum gehört zumindest ein Ehrengast. Im Falle der Judoka war es kein Geringerer als der Präsident des Deutschen Judobundes und Träger des 8. Dans, Peter Frese. Allerdings war er nicht gekommen, um eine ausschweifende Festrede zu halten, sondern um eine gemeinsame Trainingseinheit mit den französischen und deutschen Kampfsportlern abzuhalten. Es sollten kurzweilige Minuten werden, bei denen nicht nur Techniken im Fokus standen, sondern auch der Spaß.

Vor allem die französischen Judoka waren von der Lockerheit des Verbandspräsidenten überrascht. Schon das Aufwärmprogramm war etwas besonderes. Frese forderte von den Judoka bei besonderen, teilweise kuriosen Koordinationsübungen vollste Konzentration und Aufmerksamkeit. Die 90 Minuten vergingen wie im Flug.

Ehrungen

Zu Beginn der Lektion gab es einen kurzen offiziellen Teil. Die TSV-Judoabteilung hatte zwei französische Trainer, die seit 45 beziehungsweise 50 Jahren die Partnerschaft der beiden Clubs pflegen, zu Ehrenmitgliedern ernannt. Vorsitzender Joachim Fels überreichte die Urkunde an Dominique Panier. Der zweite Geehrte, Marc Leonard, der seit 50 Jahren dabei ist, konnte nicht kommen. Weiter wurden natürlich Gastgeschenke ausgeteilt. Besonderen Anklang fand die Festschrift anlässlich des Jubiläums, an deren Erstellung Mike Kinzie maßgeblich mitgewirkt hatte.

Empfang im Rathaus

Natürlich gab es für die beiden Vereine auch einen kleinen Empfang im Rathaus. Bürgermeister Wolfgang Vockel würdigte die „gelebte Partnerschaft“. Es sei toll, dass sich die Vereinsmitglieder auch außerhalb der offiziellen Besuche regelmäßig treffen würden. „Um eine Partnerschaft zwischen Städten vital zu halten, ist es wichtig, dass auch private Kontakte gepflegt werden“, so der Rathaus-Chef. Deshalb freue er sich, diese Partnerschaft mit dem Empfang entsprechend honorieren zu können.

Neben den offiziellen Programmpunkten gab es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Dazu gehörte auch ein Stadtrundgang. „Unsere französischen Freunde, vor allem diejenigen, die das erste Mal hier waren, zeigten sich besonders angetan vom Erscheinungsbild der Kleinstadt im Allgemeinen und der Innenstadt mit Fußgängerzone im Besonderen“, sagte Fels.

Ein weiterer Höhepunkt für die Delegation war die Teilnahme am Festumzug am Messesonntag sowie für Dominique Panier der anschließende Frühschoppen in der Festhalle. Er durfte zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Vockel den offiziellen Bieranstich vornehmen.

Blick in die Geschichte

Das erste Treffen der beiden Judo-Clubs fand Ende September 1968 in Vitry-le-François statt. Im Mittelpunkt des Aufenthalts standen sportliche Begegnungen, wobei die Kämpfer der kleinen TSV-Judoabteilung von der Tauber die vom größeren Judo-Club Vitryat mit guten Leistungen überraschten.

Richtig Fahrt nahm die Partnerschaft in den 1980er Jahren auf, als nahezu jährlich Treffen oder sportliche Begegnungen in beiden Städten stattfanden. Ein Zeichen der Solidarität setzten die Tauberbischofsheimer Kampfsportler 2010. Sie riefen zu Spenden für den französischen Trainer und Kämpfer Patrice Jacotez vom Judo-Club Vitryat auf. Er hatte sich bei den französischen Einzelmeisterschaften so schwer verletzt, dass er vom Halswirbel ab querschnittsgelähmt war.

Die Partnerschaft zwischen den französischen und deutschen Judoka wurde auch mit zwei Auszeichnungen von der Robert-Bosch-Stiftung gewürdigt. 2002 gab es eine Ehrenurkunde für das bürgerschaftliche Engagement in der deutsch-französischen Partnerschaft, 2006 für die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen dem Judo-Club Vitryat und der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim.

