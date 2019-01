Sportabzeichen überreicht

Tauberbischofsheim.Das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens ist bei der Aerobic-Gruppe des TV 1937 Dittigheim schon seit Jahren Tradition. So überreichte Jutta Hellmuth, Sportabzeichenbeauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim, beim Jahresabschluss an acht Teilnehmerinnen die Abzeichen und Urkunden. Maike Dogan erhielt außerdem die Urkunde für besonders sportliche Familien. Unser Bild zeigt (hintere Reihe von links): A. Aradi-Schubert, M. Dogan, T. Bähne, A. Stein, K. Schlör, R. Hellmuth; vordere Reihe von links: C. Wilkening, J. Hellmuth, M. Bulla. Bild: TV Dittigheim

