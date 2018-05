Anzeige

Dittwar.40 Jahre Sportfischerverein Dittwar sind Anlass genug, dieses Ereignis mit einem kleinen Jubiläumsfest am See am Sonntag, 3. Juni, zu feiern. Begonnen wird um 9 Uhr mit dem Wettfischen der örtlichen Vereine. Ab 11.30 Uhr gibt es Bewirtung, am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Für Wanderer und Radfahrer bietet sich das Fest als willkommener Zwischenstopp. Bild: Sportfischerverein