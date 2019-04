Sprechstunde der Bundespolizei

Tauberbischofsheim.Die Bundespolizei bietet am Donnerstag, 25. April, eine offene Sprechstunde in Tauberbischofsheim an. Die Veranstaltung findet von 14 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in der Pestalozziallee 17, in Tauberbischofsheim statt.

Jürgen Krämer, Einstiegsberater der Bundespolizei, informiert über die Ausbildung- und Studienmöglichkeiten der verschiedenen beruflichen Laufbahnen bei der Polizei. Er erklärt, wie die Einstellungsvoraussetzungen sind und das Bewerbungsverfahren aufgebaut ist. Darüber hinaus geht der Einstiegsberater auf den Ablauf und die Inhalte der Ausbildungs- und Studiengänge sowie Karrieremöglichkeiten näher ein.

Die Sprechstunde wird am Donnerstag, 13. Juni, von 14 bis 17 Uhr noch einmal angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer sich online vorab über die einzelnen Berufe informieren möchte, findet viel Wissenswertes unter www.komm-zur-bundespolizei.de und www.berufenet.arbeitsagentur.de – wer sich lieber Kurzfilme über die Berufe anschaut, kann diese unter www.berufe.tv im Internet abrufen.

