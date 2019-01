Spürhunde im Einsatz

Tauberbischofsheim.Die Suche nach der seit mehr als einer Woche vermissten 13-jährigen in Tauberbischofsheim ging auch am Freitag weiter. Kräfte der Polizei suchten den Tag über die Uferbereiche zwischen der Nordbrücke in Tauberbischofsheim und Hochhausen zu Fuß und mit Spürhunden ab. Allerdings erneut ohne Erfolg.

Am Wochenende sollen die Suchmaßnahmen fortgesetzt werden. Nachdem das Hochwasser in der Tauber zurückgegangen ist, will die Polizei am Samstag auch wieder vom Wasser aus nach dem Mädchen suchen. Dabei sollen in Zusammenarbeit mit der DLRG Wertheim erneut speziell ausgebildete Wasserortungshunde sowie Taucher der Wasserschutzpolizei Heilbronn nach der Vermissten suchen, bestätigte Gerald Olma, Pressesprecher der Polizeidirektion Heilbronn, gegenüber den FN. gf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019