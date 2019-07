Staatssekretär informierte sich

Tauberbischofsheim.Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenministerium, besuchte die Vereinigten Spezialmöbelfabriken (VS). Begleitet wurde er von MdB Nina Warken. Im Gespräch mit VS-Geschäftsführer Philipp Müller informierte sich Mayer vor allem über die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Unternehmen.

VS beschäftigt seit mehreren Jahren Geflüchtete – ob im Praktikum, als Auszubildende oder Beschäftigte. Den Anfang machte 2016 ein Pilotprojekt mit dem Integrationsnetzwerk Hohenlohe-Main-Tauber. Derzeit haben bei VS in Tauberbischofsheim 56 Menschen mit Migrationshintergrund einen Arbeitsvertrag, davon zwei in Ausbildung, einer im Angestellten- und 53 im gewerblichen Bereich. Dazu kommen rund 50 weitere gewerblich Beschäftigte über Leiharbeitsfirmen. Von Oktober bis 2018 bis Mai 2019 hat das Unternehmen zudem Deutschkurse für Mitarbeitende angeboten.

