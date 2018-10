Stärkere Vernetzung der Seelsorgeeinheiten durch digitale Plattform ermöglichen

Main-Tauber-Kreis.Die Vollversammlung des Dekanatsrates fand im Tagungshotel St. Michael in Tauberbischofsheim statt. Im besinnlichen Einstieg stellte Pastoralreferent Dr. Robert Koczy in der Hauskapelle die Frohe Botschaft und den Apostel Lukas in den Mittelpunkt.

Im Sitzungssaal des Hotels ging es nach den Begrüßungsworten von Dekanatsratsvorsitzender Birgit Frei mit einem intensiven Austausch weiter. Hartmut Schäffner, stellvertretender Vorsitzender des Dekanatsrates, führte in den Tagesordnungspunkt „Aus der Praxis – für die Praxis“ ein: Roswitha Häffner berichte von der gelungenen „Dankeschön-Veranstaltung“ der Frauengemeinschaft des Dekanates zur Würdigung des Ehrenamtes, mit 130 Teilnehmerinnen eine Rekordbeteiligung.

Beate Maier berichtete für den Caritasverband vom Weg zu neuen Familienzentren. Erfolgversprechend sind die Bemühungen in Assamstadt und anderen Kommunen. Sie sollen sowohl Anlaufstelle für sozialrechtliche Fragen sein, aber auch Koordinierungsstelle für andere Themen. Ziel sei auch, Kindertagesstätten zu Familienzentren weiterzuentwickeln. Teilfinanziert werden diese Zentren mit der zweckgebundenen Reduzierung der Kreisumlage. Ein weiterer Schwerpunkt der Caritasarbeit ist am 6. November eine Veranstaltung „Caritas an der Pfarrhaustür“ als Hilfestellung für Pfarrsekretärinnen. Die Vertreterversammlung des Caritasverbandes ist am 15. November.

Iris Mayer erzählte von den begeisterten Jugendlichen, die an der Ministrantenwallfahrt in Rom teilgenommen hatten, und Maximiliane Scheuermann erwähnte die Haus- bzw. Zeltlagerfreizeiten.

Robert Koczy ging auf die in der letzten Vollversammlung beschlossene Pastoralkonzeption ein, in der fünf konkrete Ziele vereinbart wurden. Bei den Zielen „Lektoren- und Kommunionhelferschulungen mit Tankstellen-Charakter“, „Weitergabe von Stimmungen auf Ortsebene in Richtung Kirchenleitung“, „Denk-Kreis Trauerpastoral“ und „Optimierung der Informationsweitergabe“ wurden erste Schritte getan. Erfreulich sei die Weiterentwicklung des Zieles „Gestaltung einer Infoplattform ‚Gutes beim Nachbarn“. Koczy betonte: „Dekanat sind wir alle“. Er legte einen ersten Entwurf dieser Plattform vor, aus der deutlich wurde, wie viele Veranstaltungen in den einzelnen Seelsorgeeinheiten laufen. Bei einer entsprechenden Vernetzung werde sichtbar, wo für welche Zielgruppe ansprechende Vorträge, Gottesdienste, musikalische Veranstaltungen oder Theatertermine sind. Auch die Überlegungen für einen Newsletter wurden konkret vorgestellt, auch die Entwicklung einer App gehört in diese Überlegungen. Koczy erhielt viel Lob für diese großartigen Entwurf.

Danach warf die Vorsitzende Frei die Frage auf, was die Dekanatsräte aus der bisherige Arbeit mitnehmen. Hier wurde der wertvolle Austausch von Informationen und damit Hilfestellungen und Stärkung für die Arbeit vor Ort, die Vernetzung, ähnliche Problemlagen genannt, insgesamt somit eine sehr positive Resonanz.

Über die 72-Stunden-Aktion, die im mai 2019 wieder stattfinden soll, berichtete Jugendreferentin Maxi Scheuermann. Die Projekte setzen sich für Gerechtigkeit und Solidarität ein. Sie zeigte anhand von Beispielen auf, welche Projekte möglich sind, und rief dazu auf, dass sich möglichst viele Jugendgruppen aus den Gemeinden melden. Die Gruppen können sich im Vorfeld entscheiden, sich selbst ein Projekt in ihrer Gemeinde zu suchen oder aber erst am Aktionstag zu erfahren, welches Projekt der Koordinierungskreis in Absprache mit Partnern herausgesucht hat. Gesucht werden auch Paten, die die Gruppen betreuen. Meldungen nimmt das katholische Jugendbüro, Telefon 09341/2987, E-Mail: jugendbuero@kath-kirche-tbb.de, entgegen.

Dekan Gerhard Hauk ging auf den Ehrenamtspreis des Landkreises ein, hier wurden auch kirchliche Ehrenamtliche entsprechend gewürdigt. Wichtig war Hauk im Rückblick auf die Dekanatswallfahrt die große Gastfreundschaft, die die Pilgergruppe erfahren hat. Man hatte gute Gespräche, feierte bewegende Gottesdienste und war nach den thematischen Abenden am Herdenbrief an den Erzbischof beteiligt. Rückmeldungen aus dem Dekanatsrat lobten Dekan Hauk für diese Fußwallfahrt, um das Dekanat kennenzulernen und wollten in zwei Jahren wieder dabei sein.

Birgit Frei lenkte noch den Blick auf die Jugendverbandsarbeit. Bei der Hauptversammlung des BDKJ ging es um die Zukunft der Kirche, um Kinder- und Jugendbeteiligung als Impuls für mehr Generationengerechtigkeit sowie digitale Perspektiven. Die nächste Vollversammlung ist am 27. Februar 2019. bk

