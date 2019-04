Start in die neue Saison

Tauberbischofsheim.Das „Abendlied vom Türmersturm“ startet am Freitag, 26. April, in die neue Saison. Von April bis Mitte Oktober – jeweils freitags um 21 Uhr – erklingen wieder die Melodien von den Bläsern der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Gustav Endres.

Die wunderschöne Kulisse des Schlosses in Verbindung mit dieser wöchentlichen Serenade zaubert dabei eine stimmungsvolle Atmosphäre auf den Schlossplatz. Abgerundet wird das Turmblasen mit der Teilnahme an einem „Büschemer Altstadtrundgang mit dem Turmwächter“, der für Interessierte ab 20 Uhr am Rathaus beginnt.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle stimmt ab 20.15 Uhr mit einem Platzkonzert auf dem Schlossplatz musikalisch auf das Turmblasen ein. Der Schlosskeller ist ab 19 Uhr geöffnet.

Das Abendlied vom Türmersturm wird von den Fränkischen Nachrichten präsentiert und von der EnBW unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019