Startschuss fürs Altstadtfest

Tauberbischofsheim.Das 45. Altstadtfest in Tauberbischofsheim findet vom 5. bis 7. Juli statt. Wie gewohnt öffnet das Fest mit einem Festumzug über die Fußgängerzone vorbei am Sonnenplatz zum Schlossplatz. Hier erfolgt um 19 Uhr der offizielle Bieranstich durch Bürgermeister Wolfgang Vockel, umrahmt von der Musikkapelle Hochhausen und der Stadtgarde. Über das ganze Wochenende wird wieder musikalische Abwechslung geboten. Die Bühnen befinden sich auf dem Marktplatz, hinter dem Rathaus, am Zwinger, am Schlossplatz, am Sonnenplatz und an der Ecke Schlossweg. Bild: Stadtverwaltung

