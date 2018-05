Stefan Fröber neuer Geschäftsführer

Anzeige

Stellen in der Landwirtschaft seien recht rar gesät – „deswegen freue ich mich um so mehr, dass meine Bewerbung erfolgreich war“, so Stefan Fröber, der im Übrigen mit Vater Berthold in Waldenhausen einen Hof führt, der sich auf die Bereiche Bullenzucht und Ackerbau spezialisiert hat. Früher oder später werde er den Betrieb übernehmen, betont der gut gelaunte Junglandwirt.

Öffentlichkeitsarbeit verbessern

Wenn er seinen neuen Job antritt, „sehe ich einen meiner Schwerpunkte darin, die Öffentlichkeitsarbeit weiter zu verbessern“, sagt der 29-Jährige. Diese nach vorn zu bringen und weiter zu forcieren, sei für ihn ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg dahin, den Agrarsektor im Allgemeinen und in der Region Main-Tauber im Besonderen in eine Zukunft zu führen, in der ein wieder positiveres Image seines gesamten Berufsstandes im Fokus stehen soll.

„Es kann doch nicht sein, dass die Landwirte teilweise in ein schlechtes Licht gerückt werden“, wie dies in den letzten Monaten und Jahren zumindest teilweise der Fall gewesen sei. „Diese Schwarz-Weiß-Malerei, dazwischen gibt es für viele nichts, muss endlich aufhören“, sagt der designierte KBV-Geschäftsführer mit Bestimmtheit und aus voller Überzeugung. Dies funktioniere vor allem dann, wenn es „uns gelingt, die Verbraucher mit auf den Weg zu nehmen“. Er und seine Kollegen müssten in Zukunft verstärkt öffentlich Flagge zeigen, um die Bevölkerung für die Belange der Bauern noch mehr zu sensibilisieren, als dies bislang an der Tagesordnung sei.

„Ich freue mich auf jeden Fall auf meine neue Herausforderung“, blickt Stefan Fröber voller Zuversicht nach vorn – und sprüht bereits jetzt vor Energie.

