Steffen Schölch verlässt Taubertal

Tauberbischofsheim.Ganz überraschend kommt die Nachricht aus dem Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg, dass Kaplan Steffen Schölch die katholische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim im Sommer verlassen wird, um den zweiten Teil seiner Kaplanzeit in Karlsruhe zu verbringen. Wie die Fränkischen Nachrichten erfuhren, wäre Steffen Schölch gerne noch ein weiteres Jahr im Taubertal geblieben, andererseits kommt die Versetzung seinem Anliegen entgegen, während seiner Kaplanzeit auch noch „Großstadtluft“ zu schnuppern. So ist diese Versetzung zwar überraschend, kommt aber auch dem Anliegen von Kaplan Schölch entgegen.

Bis dahin steht allerdings noch ein gefüllter Terminkalender an, und er wird auch noch die Tauberbischofsheimer Ministranten bei der Wallfahrt nach Rom in der ersten Ferienwoche begleiten.

Die Verabschiedung wird im Sonntagsgottesdienst am 29. Juli um 10.30 Uhr in der Stadtkirche St. Martin erfolgen, beim anschließenden Stehempfang im Klösterlegarten besteht nochmals die Möglichkeit von Grußworten und persönlicher Begegnung.