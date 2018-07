Stelldichein der edlen Karossen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das US-Car-Treffen der US-Car-Maniacs Main-Tauber beginnt am Samstag dem 14 .Juli um 10 Uhr auf dem Laurentiusberg (ehemalige Kaserne) und endet um 23 Uhr.

Am Sonntag, 15. Juli, gibt es von 10 Uhr bis 18 Uhr noch einmal einen kultigen US-Car-Tag mit buntem Rahmenprogramm. An beiden Tagen gibt es auch Live-Musik: Am Samstagspielt ab 20 Uhr die Würzburger Rock’n’ Roll Band „The Blueballs“ und am Sonntag ab 11 Uhr die Würzburger Rockabilly-Band „Chilly and the Hot Rod Peppers“ . Es gibt wieder eine Händlermeile. Für die Verpflegung ist gesorgt. Es werden wieder US-Fahrzeuge aus verschiedensten Epochen erwartet. ubü