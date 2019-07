Stephan Mayer zu Gast

Tauberbischofsheim.Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, war am Freitag im Tauberbischofsheimer Rathaus zu Gast. Nach einem Besuch bei VS kam er mit Bürgermeister Wolfgang Vockel und Nina Warken zu einem Gespräch zusammen. Dabei ging es neben der Integration von Migranten in Gesellschaft und Unternehmen auch um Tauberbischofsheim als Fechtstandort. „Der Fechtstützpunkt ist uns sehr wichtig und in dieser Stadt unverzichtbar. Der Standort Tauberbischofsheim sollte auch künftig gestärkt werden“, so Mayer. Anschließend trug er sich in das goldene Buch der Stadt ein. Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019