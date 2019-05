Stimmzettel werden zugestellt

Tauberbischofsheim.Der Stimmzettelversand für den anstehenden Wahltermin der Kommunal- und Europawahl am 26. Mai wurde bereits vorbereitet. Dabei werden für die knapp 7100 Wahlberechtigten in der Kernstadt sowie weiteren etwa 3800 Wahlberechtigten in den sechs Ortsteilen die Versandumschläge mit den Stimmzetteln vorbereitet, die dem Wahlrecht des Einzelnen entsprechen. Bis zum Versand Ende dieser Woche werden noch diejenigen Wähler aussortiert, die bis diesem Zeitpunkt die Wählbarkeit verlieren, zum Beispiel durch Umzug. Dabei wird zudem vermieden, dass Briefwähler Stimmzettel doppelt erhalten.

In der Woche der Wahl am 26. Mai werden schließlich allen Urnenwählern die Stimmzettel für die drei Kommunalwahlen zur Verfügung stehen. Durch den Stimmzettelversand bleibt jedem Wähler genügend Zeit, sich auf seine Stimmabgabe vorzubereiten. Für die Europawahlen dürfen die Stimmzettel nicht versandt werden, auf www.tauberbischofsheim.de/wahlen findet sich aber ein Stimmzettel zur Ansicht.

Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, kann dies unter anderem unter www.tauberbischofsheim.de/wahlen im Internet machen. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Wahlen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.05.2019