Straßenfest war wieder ein Erfolg

Dittigheim.Der Verein Anyievo-Ekpui/Togo veranstaltete sein fünftes Straßenfest in der Ruhbankstraße in Dittigheim. Sehr viele Freunde des Vereins besuchten das Fest. Der Reingewinn wird für Projekte in dem Dorf Ekpui im westafrikanischem Land Togo verwendet.

Das Wetter spielte wieder mit. Emil Hönninger begrüßte nach einem Trommelschlag alle Gäste und stellte die Ziele des Vereins vor.

Gegründet wurde der Verein 2011 von sieben Personen. Inzwischen gibt es 33 Mitglieder. Durch Hilfe zur Selbsthilfe wurde in dem Dorf Ekpui eine Bibliothek gebaut. Darin können die Schüler mit den gestifteten Büchern in der Landessprache Französisch ihre Hausaufgaben machen. Für die Kleinkinder wurde ein Kindergarten gebaut mit Duschen, Sanitäranlegen, Schaukeln und einer Spielstraße. Auch die Erzieherinnen werden vom Verein bezahlt. Durch Spenden erhält jedes Kind zwei Mahlzeiten am Tag. Zudem wurden viele medizinische Instrumente an das dortige Krankenhaus gespendet. Die angestrebte Versorgung mit gutem Trinkwasser musste zurück gestellt werden. Durch seismografische Bohrungen wurde festgestellt, dass gesundes Trinkwasser erst in einer Tiefe von 400 Meter vorhanden ist. Die Kosten für das ausgeschriebene Brunnenobjekt betragen rund 120 000 Euro. Trotz eines Zuschusses von „Engagement Global“ vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn, ist das Projekt für den Verein nicht finanzierbar.

Vielleicht besteht noch die Möglichkeit eine Filteranlage zu installieren. Das Wasser-Komitee mit Hygieneschulung in Ekpui wird weiter geführt. Den Schülern wird ab dem neuen Schuljahr im Unterricht das Nähen mit den vom Verein gespendeten Nähmaschinen beigebracht.

Die Lehrerinnen werden vom Verein bezahlt. Ein weiteres Objekt auf dem Weg „Hilfe zur Selbsthilfe“. Somit können sie ihre Schuluniformen in Zukunft selber fertigen.

An Hand von Fotos stellte Emil Hönninger die ganzen bisherigen Projekte allen Besuchern vor. Auch in diesem Jahr wurde eine reichhaltige Tombola mit sehr schönen Preisen den Besuchern des Fests angeboten. Durch eine Spende von 500 Euro durch die Frauengemeinschaft Dittigheim an den Verein und durch den Verkauf der Lose für die Tombola, erhöhte sich der Reingewinn. Vorsitzende Elisabeth Wycisk sprach der Frauengemeinschaft einen besonderen Dank aus. Eine Gruppe Trommler bot afrikanisches Flair beim Straßenfest. Emil Hönninger bedankte sich bei allen Helfern sowohl, bei den Bedienungen und für die Dekoration durch Gudrun Schwing, vor allem aber bei allen Spendern. Ein weiteres Fest im nächsten Jahr ist bereits in Planung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018