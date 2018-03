Stromausfall in Teilen der Stadt

Anzeige

Tauberbischofsheim.In Teilen von Tauberbischofsheim fiel gestern Nacht der Strom aus. Ein Mittelspannungskabel in der Kreuzung Hochhäuser Straße/Leintalstraße war vermutlich bei kürzlich dort durchgeführten Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Telekommunikations-Leerrohren beschädigt worden. Dies führte nun zu einem Defekt des Kabels sowie in Folge dessen eines weiteren Kabels in der Kreuzung Veit-Stoß-Straße/Bäumlein. Dieser so genannte „Doppelerdschluss“ löste dann gegen 1.20 Uhr eine Versorgungsunterbrechung von etwa 400 Haushalten im Bereich „Schneekasten“ aus.

Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz konnten Mitarbeiter des Netze BW-Entstördienstes die Stromversorgung ab 1.43 Uhr schrittweise wieder herstellen. Bis 5 Uhr war der größte Teil wieder am Netz. Über ein Notstromaggregat sind seit kurz nach 6 Uhr auch die restlichen Haushalte im Bereich der Schubertstraße versorgt. Noch in der Nacht wurden parallel zu den Schalthandlungen der Monteure vor Ort die Fehlerstellen mit einem Kabelmesswagen lokalisiert und anschließend aufgegraben. enbw