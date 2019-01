Strukturelle Veränderungen stehen an

Dienstadt.Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Abteilung Dienstadt der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim blickte Abteilungskommandant Kuno Zwerger gemeinsam mit den Mitgliedern auf das vergangene Jahr zurück. Außerdem standen zukunftsweisende Themen und Wahlen auf der Tagesordnung.

Es folgte der Bericht des Schriftführers mit einem Rückblick auf das Jahr 2018. Durch regelmäßige Übungsabende wäre die Abteilung auf einen Notfall vorbereitet gewesen, glücklicherweise habe man aber nicht zu einem größeren Einsatz ausrücken müssen.

Mit aktuell 22 aktiven Mitgliedern, was 6,6 Prozent der örtlichen Bevölkerung entspricht, sei die Abteilung zudem sehr gut aufgestellt. Kassenwart Rainer Zwerger verkündete für die Kameradschaftskasse eine leicht negative Bilanz, welche aber ohne Probleme mit den Rücklagen ausgeglichen werden konnte.

Die Versammlung entlastete den Kassenwart einstimmig, nachdem die Prüfer eine ordnungsgemäße Buchführung bestätigten. Im Anschluss wurden Roman Krug und Julian Zwerger für die nächsten fünf Jahre als Kassenprüfer gewählt.

In dem Bericht des Abteilungskommandanten stellte Kuno Zwerger die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr in den Vordergrund. Die Jugendfeuerwehr der Abteilung sei weiterhin ein schwieriges Thema, das angegangen werden muss, wenn der Zuwachs an Mitgliedern gesichert werden soll. Zurzeit sei man noch auf der Suche nach einem Jugendwart, der junge Menschen für die Feuerwehr begeistert und die Ausbildung übernimmt.

In Zukunft stünden zudem weitere strukturelle und organisatorische Veränderungen an, welche auch andere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim betreffen werden. Im Moment könne man dazu aber noch nicht mehr sagen, da auf die Ergebnisse einer Analyse gewartet wird, die die Firma Forplan im Auftrag der Stadtverwaltung durchführt.

Zum Schluss würdigte Zwerger die Teilnahme und Einsatzbereitschaft der Kameraden bei allen Aktionen. Um weiterhin die Einheit zu stärken wurden für dieses Jahr mehrere gesellschaftliche Treffen wie zum Beispiel ein gemeinsamer Wandertag angekündigt.

Bei der Wahl zum Abteilungsausschuss wurden Jochen Seitz, Markus Blank, Andreas Häfner und Rainer Zwerger von den aktiven Kameraden gewählt. Sie werden in den nächsten fünf Jahren zusammen mit Abteilungskommandant Kuno Zwerger organisatorische Angelegenheiten klären. Eine besondere Ehre wurde Ludger Krug zu Teil, der für seine 15-jährige Dienstleistung und sein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Dienstadt ausgezeichnet wurde.

Der stellvertretende Stadtkommandant Dominik Götzinger würdigte anschließend die Arbeit der Abteilung und lud zur Hauptversammlung der Gesamtwehr Tauberbischofsheim am 12. April ein, bei der ein neuer Stadtkommandant gewählt wird. ffw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019