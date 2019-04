tauberbischofsheim.Studium oder Ausbildung? Welche Hochschule und welcher Studiengang? Eine Infoveranstaltung über das duale Studium veranstalten die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach und die Agentur für Arbeit am Mittwoch, 24. April, von 10 bis 11 Uhr ins Berufsinformationszentrum in der Pestalozziallee 17 in Tauberbischofsheim, ein. Die Studienberaterin erklärt, wie das duale Studium an der DHBW funktioniert und welche Voraussetzungen erforderlich sind. Sie stellt die technischen und betriebswirtschaftlichen Studiengänge vor und zeigt, wie man Studienplätze findet und sich darauf bewirbt. Die Infoveranstaltung richtet sich an Oberstufenschüler, ihre Eltern und Lehrer. Anmeldung unter www.dhbw-studienberatung.de ist erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019