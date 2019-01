Suche bleibt ohne Erfolg

Tauberbischofsheim.Die intensive Suche nach dem vermissten 13-jährigen Mädchen in Tauberbischofsheim, die auch am Wochenende fortgesetzt wurde, bleibt weiter erfolglos.

Nachdem der Einsatz von Tauchern wegen der stark gestiegenen Pegelstände der Tauber vorübergehend unmöglich geworden war (die FN berichteten), wurde der gesamte Flussbereich zwischen der Tauberbischofsheimer Nordbrücke und Niklashausen am Mittwoch und Donnerstag nochmals von einem Polizeihubschrauber abgeflogen.

Gleichzeitig wurden die Uferbereiche immer wieder von Polizisten zu Fuß abgesucht. Am Freitag kamen dabei in Richtung Impfingen und Hochhausen auch vier Spürhunde der Polizei zum Einsatz.

Hunde nahmen Spur auf

Angesichts wieder gesunkener Pegelstände kam es dann am Samstag erneut zu einer größeren Suchaktion der Polizei in Zusammenarbeit mit der DLRG Wertheim. Dabei kamen neben drei Wasserortungshunden auch vier Polizeitaucher zum Einsatz, die bei erneut schwierigen Bedingungen bis an ihre körperlichen Grenzen gingen.

Kräfte des Polizeireviers Tauberbischofsheim, der Wasserschutzpolizei Heilbronn und sieben Helfer der DLRG suchten die Tauber nach dem vermissten Kind ab. Wie die Polizei mitteilte, wurde – nachdem die eingesetzten Hunde offenbar eine neue Spur aufgenommen hatten – ein etwa 40 Meter langer Flussbereich durch die Taucher besonders intensiv überprüft. Allerdings wiederum ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim werde die Suche nun mit eigenen Kräften weiter fortführen, hieß es nach Abschluss der Suchmaßnahmen am Samstag.

