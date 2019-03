Suche nach neuer Bleibe

Tauberbischofsheim.Unter dem Punkt „Bekanntgaben“ nutzte Bürgermeister Wolfgang Vockel in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch die Gelegenheit, eine Stellungnahme zur Post-Filiale am Marktplatz abzugeben.

Nachdem die FN berichtet hätten, dass die Filiale vor der Schließung steht, sei das Thema vor allem in den sozialen Netzwerken allgegenwärtig. Dabei komme es auch immer wieder zu Spekulationen und falschen Behauptungen.

Fakt sei, dass es sich bei dem aktuellen Standort um ein privates Gebäude handele. Die Geschäftsräume seien an die Postbank, eine Marke der Deutschen Bank, vermietet. Diese wiederum betreibe für die Deutsche Post die Poststelle.

„Wer sich aus Tauberbischofsheim zurückziehen will, ist nicht die Post, sondern die Postbank. Darauf haben wir keinen Einfluss“, so Vockel. Wichtig für die Stadt sei, dass der öffentliche Versorgungsauftrag der Post erfüllt werde. Dazu sei man verpflichtet.

Deshalb suche die Post nun mit Nachdruck nach einer neuen Bleibe im Kernstadtbereich. Diese kann nach Angaben der Verantwortlichen auch ein Einzelhändler sein, der das Geschäft in sein bestehendes Angebot übernimmt (die FN berichteten). gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019