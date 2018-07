Süßigkeiten zum „Tag des Kusses“

Anzeige

Tauberbischofsheim.Entlang Deutschlands berühmter Ferienroute, der Romantischen Straße, wird es am heutigen Freitag wieder romantisch, denn der 6. Juli ist der „Tag des Kusses“. Auch in der Tourist-Info in Tauberbischofsheim wird an diesem Tag sprichwörtlich geküsst. Als Zeichen der Herzlichkeit werden dort Süßigkeiten verschenkt.

Dazu gibt es alle Informationen über die älteste und international bekannteste Ferienstraße Deutschlands, welche durch die lebendige Romantik der historischen Altstädte hervorsticht. Einzigartiges Flair verzaubert die Städte und Orte mit ihren faszinierenden Bauwerken und Kunstdenkmälern. Unter den beliebtesten Reisezielen ausländischer Gäste in Deutschland liegt die Romantische Straße auf Rang 13 und damit auf einem der vorderen Plätzen liegt. Der „Tag des Kusses“ lässt Romantik lebendig werden. Die Tourist-Informationen freuen sich heute auf alle Interessierten, die herzlich geküsst werden wollen – sinnbildlich natürlich.